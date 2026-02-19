Актер Андрей Гайдулян попал в больницу и перенес операцию

Ранее российская балерина Анастасия Волочкова в социальных сетях опровергла сообщения СМИ, где утверждалось, что ей провели операцию за миллион рублей в клинике для бездомных в Германии. По словам артистки, ею занимались лучшие немецкие врачи, и за операцию она заплатила большие деньги. Танцовщица добавила, что сейчас она находится дома и восстанавливается после хирургического вмешательства.