В Нигере обнаружили возможные останки «речного» спинозавра

МОСКВА, 19 февраля. /ТАСС/. Палеонтологи обнаружили в Нигере останки ранее неизвестной разновидности спинозавров, который жил на большом расстоянии от берегов моря, но при этом добывал пищу в водной среде. Это говорит о том, что спинозавры занимали сразу несколько узких экологических ниш, пишут ученые в статье в научном журнале Science.
«Данное открытие говорит о том, что спинозавры пережили три фазы эволюции. Еще в конце юрской эпохи появились первые их представители с необычно длинным черепом, приспособленные к ловле рыбы, после чего их потомки распространились по всему побережью моря Тетис. И наконец, в середине меловой эпохи возникли необычно крупные спинозавры, добывавшие добычу в мелководных регионах рек и других водоемов», — пишут исследователи.
Данное открытие совершил международный коллектив палеонтологов под руководством профессора Университета Чикаго (США) Пола Серено при проведении раскопок в провинции Агадес, расположенной в центральных регионах пустыни Сахара на территории Нигера. Здесь залегают породы, сформировавшиеся в далеких от берегов морей регионах суши в середине мелового периода, примерно 95−100 млн лет назад.
В этих отложениях ученые обнаружили фрагменты верхней и нижней челюсти, позвонков и костей ног гигантского хищного динозавра, который был очень похож по анатомии на классических спинозавров (Spinosaurus aegyptiacus). В отличие от этих ящеров, живших у берегов древнего моря Тетис, обнаруженный учеными спинозавр жил в речной среде в глубинных регионах древней Африки и соседствовал с крупными сухопутными рептилиями, такими как титанозавры и кархародонтозавры.
Несмотря на подобное соседство, новый вид спинозавров, получивший имя Spinosaurus mirabilis (лат. «удивительный спинозавр») за счет причудливого гребня на его голове, был приспособлен только к добыче пищи в водной среде и был похож в этом отношении на Spinosaurus aegyptiacus и современных цапель, бакланов и других птиц, добывающих пищу путем ныряния или ловли на мелководье.
Это говорит в пользу существования «речных» спинозавров и указывает на то, что эти динозавры действительно были узкоспециализированными обитателями прибрежных районов, которые охотились на рыбу и других обитателей мелководий. Это потенциально объясняет то, почему спинозавры исчезли примерно 95 млн лет назад, когда уровень Мирового океана резко повысился и привычные им экосистемы исчезли, подытожили палеонтологи.
О спинозаврах.
Спинозавры относятся к числу одних из самых крупных хищных динозавров, которые распространились по территории современной Африки и Европы примерно 112−93 млн лет назад, в середине мелового периода. Они обладали необычно длинными ногами, черепом и хвостом, а также крупным «парусом» на спине. Сейчас ученые предполагают, что спинозавры охотились не на сухопутных динозавров, а ловили рыбу в прибрежной зоне подобно цаплям и другим похожим на них птицам.