В Нигере обнаружили возможные останки «речного» спинозавра

Это говорит в пользу существования «речных» спинозавров и указывает на то, что эти динозавры действительно были узкоспециализированными обитателями прибрежных районов, которые охотились на рыбу и других обитателей мелководий. Это потенциально объясняет то, почему спинозавры исчезли примерно 95 млн лет назад, когда уровень Мирового океана резко повысился и привычные им экосистемы исчезли, подытожили палеонтологи.