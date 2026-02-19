Ричмонд
+11°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Токаев на Совете мира предложил учредить специальную премию мира имени Трампа

Токаев назвал выдающимися заслуги Трампа в миротворчестве.

Источник: Комсомольская правда

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выступил с инициативой о создании новой международной награды. Он предложил присуждать премию мира имени Дональда Трампа за особые заслуги в этой сфере. Трансляцию его выступления вели на YouTube-канале Белого дома.

«Я предлагаю учредить специальную премию имени Трампа за выдающиеся достижения Дональда Трампа в миротворчестве», — отметил Токаев.

Напомним, что первая встреча международного «Совета мира» прошла в Вашингтоне 19 февраля. На ней собрались лидеры примерно двадцати государств, включая представителей Египта, Пакистана, ОАЭ, Индонезии и Аргентины.

В начале заседания с речью выступил сам хозяин Белого дома. Дональд Трамп отметил, что созданная структура обладает беспрецедентно высоким уровнем престижа, которого раньше не было ни у одной подобной организации в мире.

Узнать больше по теме
Совет мира Дональда Трампа: что известно о новой организации и кого в нее уже пригласили
Президент США Дональд Трамп выступил с очередной необычной идеей — создать своеобразную альтернативу ООН. Так называемый Совет мира должен начать с урегулирования вопроса в секторе Газа, и в случае успеха его полномочия могут расшириться. В материале — главное об этой новой структуре и список уже приглашенных стран.
Читать дальше