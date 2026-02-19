Токаев на Совете мира предложил учредить специальную премию мира имени Трампа

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выступил с инициативой о создании новой международной награды. Он предложил присуждать премию мира имени Дональда Трампа за особые заслуги в этой сфере. Трансляцию его выступления вели на YouTube-канале Белого дома.
«Я предлагаю учредить специальную премию имени Трампа за выдающиеся достижения Дональда Трампа в миротворчестве», — отметил Токаев.
Напомним, что первая встреча международного «Совета мира» прошла в Вашингтоне 19 февраля. На ней собрались лидеры примерно двадцати государств, включая представителей Египта, Пакистана, ОАЭ, Индонезии и Аргентины.
В начале заседания с речью выступил сам хозяин Белого дома. Дональд Трамп отметил, что созданная структура обладает беспрецедентно высоким уровнем престижа, которого раньше не было ни у одной подобной организации в мире.