Ричмонд
+11°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

EUobserver: в ЕС со скепсисом относятся к требованиям Каллас к РФ по Украине

В ЕС осознают, что документ Каллас с требованиями к России не сможет повлиять на позицию Москвы.

Источник: Комсомольская правда

ЕС со скепсисом относится к требованиям главы евродиплмоатии Каи Каллас в адрес России по Украине. Об этом сообщает издание EUobserver.

Согласно источнику, главы Министерств иностранных дел стран-участниц ЕС намерены обсудить представленный Каллас план на следующей неделе. В беседе с EUobserver один неназванный европейский дипломат отметил, что документ не сможет оказать никакого влияния на позицию России, поэтому он вряд ли имеет значение.

Ранее KP.RU сообщал, что Каллас распространила среди стран ЕС, в котором содержатся уже хорошо известные, но нереализуемые требования Европы к России по Украине.

Как отметил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Каллас во главе евродипломатии свидетельствует о не лучшем веке внешнеполитической службы ЕС. Представитель Кремля также заявлял, что ни Россия, ни США никогда ничего не будут обсуждать с Каллас, пока она остается на своем посту.

Узнать больше по теме
Кая Каллас: биография, карьера и личная жизнь главы дипломатии Евросоюза
В декабре 2024 года главой дипломатии ЕС стала эстонская политическая деятельница Кая Каллас. Собрали информацию о руководителе ЕС по международным делам и политике безопасности, а также узнали, с чего началась ее карьера.
Читать дальше