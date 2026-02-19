Как отметил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Каллас во главе евродипломатии свидетельствует о не лучшем веке внешнеполитической службы ЕС. Представитель Кремля также заявлял, что ни Россия, ни США никогда ничего не будут обсуждать с Каллас, пока она остается на своем посту.