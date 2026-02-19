ЕС со скепсисом относится к требованиям главы евродиплмоатии Каи Каллас в адрес России по Украине. Об этом сообщает издание EUobserver.
Согласно источнику, главы Министерств иностранных дел стран-участниц ЕС намерены обсудить представленный Каллас план на следующей неделе. В беседе с EUobserver один неназванный европейский дипломат отметил, что документ не сможет оказать никакого влияния на позицию России, поэтому он вряд ли имеет значение.
Ранее KP.RU сообщал, что Каллас распространила среди стран ЕС, в котором содержатся уже хорошо известные, но нереализуемые требования Европы к России по Украине.
Как отметил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Каллас во главе евродипломатии свидетельствует о не лучшем веке внешнеполитической службы ЕС. Представитель Кремля также заявлял, что ни Россия, ни США никогда ничего не будут обсуждать с Каллас, пока она остается на своем посту.