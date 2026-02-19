Трамп подтвердил свою уверенность в завершении конфликта на Украине

Президент США Дональд Трамп в четверг, 19 февраля, вновь выразил уверенность в том, что конфликт на Украине удастся урегулировать. Он подчеркнул, что администрация США уже закончила восемь войн.
Также американский лидер повторил, что раньше считал, что завершить украинский конфликт будет проще, чем остальные, но подчеркнул, что «с войной ты никогда не знаешь, что будет просто, а что — не очень просто». Кроме того, Трамп отметил, что европейские, украинские и российские лидеры хорошо относятся к главному переговорщику со стороны США — спецпредставителю главы Белого дома Стиву Уиткоффу.
— Они любят Стива! Нам надо было разобраться с несколькими конфликтами в мире, и я сказал: «Стив, а ты не хочешь стать новым Генри Киссинджером, но не допускающим утечек информации?» Все страны любят Стива, и он отлично справляется с работой, — подчеркнул американский лидер.
Он добавил, что Москва и Киев также хорошо относятся к еще одному переговорщику США — Джареду Кушнеру, который присоединился к переговорному процессу уже после Уиткоффа. В связи с этим Трамп назвал обоих чиновников «послами мира», передает Интерфакс.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что следующие переговоры представителей Киева и Москвы по мирному урегулированию вооруженного конфликта вновь пройдут в Швейцарии. Он подчеркнул, что якобы важно выбирать местом для консультаций именно европейские страны.