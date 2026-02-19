Трамп подтвердил свою уверенность в завершении конфликта на Украине

Также американский лидер повторил, что раньше считал, что завершить украинский конфликт будет проще, чем остальные, но подчеркнул, что «с войной ты никогда не знаешь, что будет просто, а что — не очень просто». Кроме того, Трамп отметил, что европейские, украинские и российские лидеры хорошо относятся к главному переговорщику со стороны США — спецпредставителю главы Белого дома Стиву Уиткоффу.