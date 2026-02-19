Shaman объяснил, зачем облизал лед Байкала

Певец Shaman (Ярослав Дронов) объяснил, зачем облизал лед на Байкале, после того как опубликованное им видео вызвало активную реакцию в сети.
Артист сообщил в своем Telegram-канале, что не ожидал такого резонанса и роста интереса к поездкам в регион. По его словам, спрос на туры на Байкал увеличился на 12%. «Неожиданный эффект! Служу России!» — написал он.
Shaman также отметил, что чувствует себя нормально, отвечая на сообщения о возможных проблемах со здоровьем. Свой поступок он сравнил с детским поведением, заявив, что многие в юности пробовали снег или лизали сосульки, а поездка на Байкал вызвала у него «чистый детский восторг».
Певец добавил, что надеется, что его действия не нанесли вреда озеру, и сопоставил их с посещением Байкала туристами в обуви или на квадроциклах.
Накануне артист опубликовал видео, на котором попробовал лед с поверхности озера и отметил, что ему «вкусно». Публикация была отмечена маркировкой «18+».