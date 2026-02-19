Польша окончательно открещивается от помощи украинским беженцам: новые правила вступят уже с марта

Президент Польши Кароль Навроцкий подписал закон, который с 5 марта 2026 года отменяет специальный режим помощи для граждан Украины. Этот режим действовал с 2022 года, но теперь власти решили его пересмотреть. О подписании документа сообщило польское издание RMF24.
Навроцкий подтвердил, что страна по-прежнему поддерживает Украину. Однако новый закон он объяснил необходимостью защитить государственный бюджет и навести порядок в системе выплат. По его словам, это решение восстанавливает «элементарную справедливость».
Въехавшим в Польшу украинцам по-прежнему нужно будет получать статус PESEL UKR. Сделать это теперь необходимо в течение 30 дней с момента прибытия, а подтверждение будет проходить через электронные сервисы. При этом легальное пребывание в стране продлено: подать документы на новый статус можно будет вплоть до 4 марта 2027 года.
Закон серьезно сокращает объем социальной помощи. Выплаты и доступ к бесплатной медицине теперь станут приоритетными только для определенных категорий: несовершеннолетних, официально трудоустроенных, жертв насилия и других уязвимых групп. Помощь с жильем и питанием также будет ограничена и останется лишь для самых незащищенных беженцев.
Для украинских школьников сделали небольшое послабление: поддержка от государства сохранится до конца текущего учебного года. Однако после этой даты учебные заведения начнут работать по обычным правилам, без прежних льгот.
Ранее политолог Олег Неменский отмечал, что в Польше нарастает общественное недовольство из-за большого количества украинских беженцев и связанных с ними расходов. По словам эксперта, традиционные антиукраинские настроения в польском обществе сейчас усиливаются.