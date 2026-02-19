Польша окончательно открещивается от помощи украинским беженцам: новые правила вступят уже с марта

Въехавшим в Польшу украинцам по-прежнему нужно будет получать статус PESEL UKR. Сделать это теперь необходимо в течение 30 дней с момента прибытия, а подтверждение будет проходить через электронные сервисы. При этом легальное пребывание в стране продлено: подать документы на новый статус можно будет вплоть до 4 марта 2027 года.