Театр военных действий: как критик из «Вечерней Москвы» Александр Шинберг стал сотрудником дивизионной газеты

На наш вопрос, где работал Шинберг после Победы, внучка уверенно отвечает, что в «Вечерней Москве». Но после 1945 года ни его фамилия, ни псевдоним там не встречаются. Нет Александра Яковлевича и в списках плативших партийные взносы. Не смогла Людмила Аркадьевна прокомментировать и другой эпизод из жизни деда. В электронных описях Государственного архива РФ мы видели заголовок дела, по которому в 1949 году проходили Шинберг и еще нескольких человек (их имена нам ничего не говорят). Их судили по статье 4 Указа от 4 июня 1947 года — хищение «общественного имущества, совершаемое повторно, а равно совершенное организованной группой (шайкой) или в крупных размерах». За такое давали от 8 до 20 лет с конфискацией. 18 декабря 1951 года Александр Яковлевич написал актеру Всеволоду Аксенову из лагеря в Ярославской области. Он утешал себя мыслью, что занят «на культурно-массовой работе и частично в том плане, в котором я могу отдать свои знания и опыт». И собирался написать роман о 19 веке — он мог стать «трамплином к моему возвращению в нашу настоящую, полнокровную советскую жизнь». Людмила Вергунова говорит, что от нас узнала об этой истории впервые. Ясно одно — не позднее середины 1950-х годов Шинберг вернулся домой.