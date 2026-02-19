Засудивший Петросян американский судья больше не работает на Олимпиаде

Американский судья Кевин Розенштайн, который засудил российскую фигуристку Аделию Петросян и поставил ей самые низкие среди арбитров баллы за короткую программу на Олимпиаде, теперь не находится в судейской панели на произвольной программе.
Теперь состав жюри полностью состоит из арбитров из Франции, Южной Кореи, Японии, Израиля, Казахстана, Швеции, Англии, Болгарии и Польши. Перед произвольной программой некоторые судьи были заменены с помощью жеребьевки, передает РИА Новости.
Аделия Петросян заняла пятое место в короткой программе на Олимпийских играх — она чисто откатала свой прокат, получив от судей 72,89 балла. Ранее Международный союз конькобежцев высоко оценил выступление российской фигуристки в рамках прокатов коротких программ на Олимпиаде.
Спортсменка поделилась, что рада прокату и оценкам после выступления в короткой программе на Олимпийских играх в Италии. Петросян выступила под песни «Earth’s Song», «Billie Jean» и «They Don’t Care About Us» Майкла Джексона.
Российский ски-альпинист Никита Филиппов, который принес России первую медаль на Олимпиаде, пожелал Аделии Петросян выиграть медаль на соревнованиях. Он отметил, что увидится с фигуристкой на закрытии Олимпийских игр.