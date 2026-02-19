Обвиняемый в расчленении россиянина в Таиланде заявил, что всё произошло случайно

Мать погибшего, присутствовавшая на процессе, не поверила этой версии. Она заявила, что видела на кадрах с камер, как оба россиянина — Дмитрий и Ярослав Демидов — поочерёдно вывозили останки её сына на скутере и сбрасывали у пруда. Женщина также предоставила суду скриншоты требований выкупа, которые ей присылали после исчезновения Михаила.