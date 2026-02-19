Обвиняемый в расчленении россиянина в Таиланде заявил, что всё произошло случайно

Мать погибшего, присутствовавшая на процессе, не поверила этой версии. Она заявила, что видела на кадрах с камер, как оба россиянина — Дмитрий и Ярослав Демидов — поочерёдно вывозили останки её сына на скутере и сбрасывали у пруда. Женщина также предоставила суду скриншоты требований выкупа, которые ей присылали после исчезновения Михаила.
На заседании заслушали запись разговора от 9 января, где Ярослав обещал помогать в поисках. Дмитрий частично признал вину и принёс извинения, но мать убитого словам не поверила и настаивает на высшей мере — смертной казни.
Напомним, 30-летний петербуржец Михаил Емельянов исчез 7 января в Таиланде, после встречи с партнёром по бизнесу. По данным СМИ, россиянин владел наркошопом. Вскоре в рамках расследования задержали иностранца, а также двух граждан РФ. В качестве основного мотива жуткого убийства рассматривается месть за невыплаченный долг.
