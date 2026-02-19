Кими Антонелли показал лучшее время на тестах «Формулы-1» в Бахрейне

Вторым стал австралиец Оскар Пиастри на «Макларене» (1.32,861). Трёхкратный чемпион мира нидерландец Макс Ферстаппен из «Ред Булл» замкнул тройку лидеров (1.33,162) и стал рекордсменом дня по числу пройденных кругов — 139. Второй результат по километражу показал пилот «Альпин» Франко Колапинто (120 кругов), третьим стал гонщик «Уильямса» Александер Албон (117).
Предсезонные тесты в Бахрейне завершатся 20 февраля. Новый сезон «Формулы-1» стартует в Австралии 6−8 марта.
В конце января стало известно, что семикратный чемпион мира Михаэль Шумахер, получивший тяжёлую травму головы в 2013 году, больше не прикован к постели. Как сообщают СМИ, 57-летний гонщик может передвигаться на инвалидной коляске с помощью медсестры и терапевта. Сейчас живёт в особняке на Майорке. Life.ru публиковал материал со всем, что известно о легендарном пилоте на данный момент.
