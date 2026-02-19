Кими Антонелли показал лучшее время на тестах «Формулы-1» в Бахрейне

В конце января стало известно, что семикратный чемпион мира Михаэль Шумахер, получивший тяжёлую травму головы в 2013 году, больше не прикован к постели. Как сообщают СМИ, 57-летний гонщик может передвигаться на инвалидной коляске с помощью медсестры и терапевта. Сейчас живёт в особняке на Майорке. Life.ru публиковал материал со всем, что известно о легендарном пилоте на данный момент.