Эксперт Красильникова рассказала, как пережить расставание с партнером

После расставания с партнером рекомендуется убрать из дома все вещи, напоминающие о нем, и не следить за его страницами в соцсетях. Об этом «Газете.Ru» рассказала эксперт Наталья Красильникова.
По ее словам, после разрыва важно создать безопасное пространство, убрав подарки, фотографии и личные вещи. Красильникова рекомендовала вернуться к базовым привычкам: наладить сон, питание, движение и режим дня. Она посоветовала добавить прогулки по новым маршрутам, хобби, встречи с друзьями и другие маленькие регулярные занятия, которые помогут вернуться к жизни без оглядки на прошлые отношения.
Если тяжесть не отпускает, эксперт рекомендует поговорить с близким человеком или обратиться к психологу. Она подчеркнула, что у каждого свой темп восстановления, и не стоит сравнивать себя с другими. К психотерапевту лучше пойти, если несколько недель подряд наблюдаются проблемы со сном, аппетитом или концентрацией.
Красильникова предупредила, что с выходом в дейтинг-сервисы после расставания стоит быть осторожнее: отказы переживаются острее, а идеализация новых людей может усложнить восстановление. Она перечислила типичные ошибки, которые затягивают процесс: идеализация прошлого, бесконечное прокручивание разговоров в голове, попытки что-то доказать через соцсети, резкие решения на эмоциях и запрет на чувства.
Психолог Эльвира Жданова в беседе с NEWS.ru предупредила о рисках совместного проживания с мужчиной в своей квартире. По ее словам, после расставания он может потребовать компенсацию за вложенные в ремонт или мебель средства. Она отметила, что некоторые мужчины стремятся быстрее переехать к девушке, чтобы не снимать жилье, и в этом случае нужно быть готовой к тому, что он будет вкладывать ресурсы в квартиру.
