Эксперт Красильникова рассказала, как пережить расставание с партнером

Психолог Эльвира Жданова в беседе с NEWS.ru предупредила о рисках совместного проживания с мужчиной в своей квартире. По ее словам, после расставания он может потребовать компенсацию за вложенные в ремонт или мебель средства. Она отметила, что некоторые мужчины стремятся быстрее переехать к девушке, чтобы не снимать жилье, и в этом случае нужно быть готовой к тому, что он будет вкладывать ресурсы в квартиру.