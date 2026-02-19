Умер автор известных песен шансонье Михаила Круга Владимир Бочаров

— Светлой души человек, замечательный музыкант, и подлинный талант жанра городского романса! Именно благодаря его искренним и гениальным песням началась моя большая творческая жизнь. «Дорога от души к душе», «Первая осень разлуки» — строки песен, ставшие знаковыми и любимыми не только для меня, но и для миллионов слушателей в нашей стране, — отметила женщина.