Умер автор известных песен шансонье Михаила Круга Владимир Бочаров

Автор известных песен шансонье Михаила Круга Владимир Бочаров скончался в возрасте 51 года. Об этом во вторник, 17 февраля, сообщила вдова певца Ирина Круг.
— Светлой души человек, замечательный музыкант, и подлинный талант жанра городского романса! Именно благодаря его искренним и гениальным песням началась моя большая творческая жизнь. «Дорога от души к душе», «Первая осень разлуки» — строки песен, ставшие знаковыми и любимыми не только для меня, но и для миллионов слушателей в нашей стране, — отметила женщина.
Ирина Круг выразила соболезнования близким Бочарова, подчеркнул, что память о нем и его творчестве навсегда останется в ее сердце, передает ее страница в соцсети «ВКонтакте».
Владимир Бочаров родился в Воронеже. В 18 лет он получил травму позвоночника, из-за чего оказался прикован к инвалидной коляске. Мужчина является автором нескольких песен из альбома Михаила Круга «Исповедь», включая такие композиции, как «Первая красавица» и «Раз-два-три».