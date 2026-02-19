Учитель из Москвы стал победителем олимпиады «Хранители русского языка»

«Девятнадцатого февраля в Государственном университете просвещения подвели итоги всероссийской олимпиады для учителей “Хранители русского языка” и для будущих педагогов “Хранители русского языка. Студенты”. Из 12,5 тысяч участников в финал прошли 80 учителей из 35 регионов РФ и 24 студента филологических факультетов,… которые приехали на соревнования в Москву. Лучшие из них разделили призовой фонд в размере 22,5 миллионов рублей, учрежденный благотворительным фондом “Эмпатия” Михаила Шелкова. Победителем олимпиады стал 33-летний учитель из Москвы — Гневшев Василий», — говорится в сообщении.