Учитель из Москвы стал победителем олимпиады «Хранители русского языка»

МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. Учитель из Москвы Василий Гневшев стал победителем всероссийской олимпиады «Хранители русского языка» среди 80 финалистов из 35 регионов РФ, итоги конкурса подвели в четверг, сообщили РИА Новости в пресс-службе благотворительного фонда «Эмпатия».
«Девятнадцатого февраля в Государственном университете просвещения подвели итоги всероссийской олимпиады для учителей “Хранители русского языка” и для будущих педагогов “Хранители русского языка. Студенты”. Из 12,5 тысяч участников в финал прошли 80 учителей из 35 регионов РФ и 24 студента филологических факультетов,… которые приехали на соревнования в Москву. Лучшие из них разделили призовой фонд в размере 22,5 миллионов рублей, учрежденный благотворительным фондом “Эмпатия” Михаила Шелкова. Победителем олимпиады стал 33-летний учитель из Москвы — Гневшев Василий», — говорится в сообщении.
Отмечается, что олимпиада проходит ежегодно и состоит из трех этапов. Осенью 2025 года в онлайн-тестировании соревновались более 12 тысяч преподавателей русского языка из 89 субъектов РФ, а также заграншкол МИД России.