Настоятеля храма стошнило на президента Тайваня в прямом эфире

Пожилого настоятеля храма Линя Пэйхо стошнило на президента Тайваня Лая Циндэ во время празднования лунного Нового года, инцидент попал в прямой эфир. Об этом в четверг, 19 февраля, сообщили в Daily Mail.

— Празднование Нового года по лунному календарю на Тайване приняло отвратительный оборот, когда пожилого главу храма вырвало на президента страны на глазах у возмущенных зрителей, — сказано в материале.

После произошедшего Линь отошел в сторону и облокотился на стол. Ему сразу оказали помощь, однако мероприятие пришлось приостановить. Позже президент обратился к присутствующим. Он рассказал, что семья настоятеля храма заразилась норовирусом, пишет издание.

Ранее бывший голливудский актер Бен Аффлек рассказал, что во время съемок фильма режиссера Майкла Бэя «Армагеддон» переживал одно из самых сильных отравлений в жизни. По его словам, он плохо себя чувствовал, когда проходили съемки важной сцены прощания с героем актера Брюса Уиллиса. Артист признался, что его стошнило на съемочной площадке.

