Настоятеля храма стошнило на президента Тайваня в прямом эфире

Ранее бывший голливудский актер Бен Аффлек рассказал, что во время съемок фильма режиссера Майкла Бэя «Армагеддон» переживал одно из самых сильных отравлений в жизни. По его словам, он плохо себя чувствовал, когда проходили съемки важной сцены прощания с героем актера Брюса Уиллиса. Артист признался, что его стошнило на съемочной площадке.