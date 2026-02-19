17-летнего мальчика из Стерлитамака нашли мертвым: весь день он считался пропавшим без вести

Волонтеры поисково-спасательного отряда «Отклик» сообщили трагическую новость: 17-летний житель Стерлитамака, пропавший накануне, обнаружен мертвым.
Молодой человек ушел из дома 19 февраля и перестал выходить на связь. Несколько минут назад волонтеры опубликовали в соцсетях сообщение: «Найден, погиб. Приносим соболезнования родным и близким».
Обстоятельства гибели подростка и причина смерти не разглашаются.
