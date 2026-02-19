Амурский тигр Амадей из Ленинградского зоопарка заболел

А ранее Life.ru писал, что самая одинокая овца Британии по кличке Фиона обрела настоящее счастье: спустя два года изоляции на скалах и спасения в 2023-м она наконец стала мамой. На ферме в Дамфрисе, где животное приютили, она под присмотром ветеринара за девять часов родила барашка и ярочку. Теперь персонал гадает, как назвать двойню — в шутку предлагают имена детей Шрека и принцессы Фионы: Фергус и Фелисия. Так что титул «самой одинокой» сменился на «лучшую маму».