Sky News: Бывшего принца Эндрю отпустили из-под стражи

Брата короля Карла III Эндрю Маунтбеттен-Виндзора отпустили из-под стражи после задержания по делу о связях с американским финансистом Джеффри Эпштейном. Об этом в четверг, 19 февраля, сообщил телеканал Sky News.
Британская полиция задержала его 19 февраля. Экс-принца Эндрю подозревают в должностном преступлении. Полиция проверяет утверждения о том, что он передавал конфиденциальную информацию Эпштейну, когда работал спецпредставителем Великобритании по международной торговле и инвестициям.
— Эндрю был освобожден из-под стражи почти через 12 часов после задержания. Он покинул полицейский участок города Эйлшем (в графстве Норфолк — прим. «ВМ») на автомобиле. Было замечено, что он слегка откинулся на спинку сиденья, — сказано в материале.
Как отметил телеканал Sky News, ссылаясь на журналиста Аластера Брюса, который специализируется на истории королевской семьи, соответствующая ситуация стала первым за почти 500 лет случаем задержания брата или сестры действующего британского монарха.
Кроме того, ему может грозить пожизненное заключение за нарушения, совершенные на посту государственного служащего.