Талибы разрешили мужьям избивать жен, а женщинам запретили искать убежище у родителей

Кроме того, закон запрещает жительницам страны прятаться от насилия у родственников. В одной из статей говорится, что женщина, которая «без разрешения супруга неоднократно уходит в дом своего отца и не возвращается домой, несмотря на просьбу мужа», может быть приговорена к трем месяцам тюремного заключения, говорится в публикации.