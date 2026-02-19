Снег в Москве будет идти всю ночь

МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. Снег в московском регионе продолжится в течение всей ближайшей ночи, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.
«Снег в столичном регионе продолжится в течение всей ночи, причём в её начале осадки местами ещё могут быть сильными. Днём же осадки прогнозируются небольшими, так что обновление суточного рекорда по количеству осадков 20 февраля не ожидается», — написал Леус в своем Telegram-канале.
Синоптик отметил, что снежный максимум нынешней зимы, составляет 61 сантиметр, суточный рекорд по высоте снежного покрова, составляющий для 20 февраля 64 сантиметра, могут быть обновлены.
«Ну, а абсолютный февральский рекорд по высоте снежного покрова, величина которого 72 сантиметра, устоит. Но об этом мы узнаем после 9 часов утра предстоящей пятницы», — добавил он.