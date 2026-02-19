Поставивший Петросян худшие баллы арбитр из США больше не работает на ОИ

Арбитр из США Кевин Розенштайн, который поставил Аделии Петросян наименьшие баллы среди всех судей за короткую программу на Олимпийских играх в Италии, не вошел в состав судейской панели на произвольную программу.
Теперь судейская бригада сформирована из представителей Франции, Южной Кореи, Японии, Израиля, Казахстана, Швеции, Англии, Болгарии и Польши. Перед произвольной программой часть арбитров была заменена посредством жеребьёвки.
Известно, что Розенштайн поставил российской фигуристке самые низкие оценки среди всех арбитров за короткую программу — всего 67,26 балла, что существенно отличалось от оценок других судей. Согласно баллам Розенштайна, она должна была идти 11-й.
Ранее сегодня сообщалось, что Аделия Петросян заявила один четверной тулуп в произвольной программе на Олимпийских играх. Фигуристка представит произвольную программу 20 февраля в 00:16 по московскому времени, Петросян выйдет на лед 20‑й по счету.