Поставивший Петросян худшие баллы арбитр из США больше не работает на ОИ

Арбитр Кевин Розенштайн, который поставил Аделии Петросян наименьшие баллы среди всех судей за короткую программу, не вошел в состав судейской панели на произвольную программу.

Источник: Аргументы и факты

Арбитр из США Кевин Розенштайн, который поставил Аделии Петросян наименьшие баллы среди всех судей за короткую программу на Олимпийских играх в Италии, не вошел в состав судейской панели на произвольную программу.

Теперь судейская бригада сформирована из представителей Франции, Южной Кореи, Японии, Израиля, Казахстана, Швеции, Англии, Болгарии и Польши. Перед произвольной программой часть арбитров была заменена посредством жеребьёвки.

Известно, что Розенштайн поставил российской фигуристке самые низкие оценки среди всех арбитров за короткую программу — всего 67,26 балла, что существенно отличалось от оценок других судей. Согласно баллам Розенштайна, она должна была идти 11-й.

Ранее сегодня сообщалось, что Аделия Петросян заявила один четверной тулуп в произвольной программе на Олимпийских играх. Фигуристка представит произвольную программу 20 февраля в 00:16 по московскому времени, Петросян выйдет на лед 20‑й по счету.

