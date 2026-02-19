Поставивший Петросян худшие баллы арбитр из США больше не работает на ОИ

Ранее сегодня сообщалось, что Аделия Петросян заявила один четверной тулуп в произвольной программе на Олимпийских играх. Фигуристка представит произвольную программу 20 февраля в 00:16 по московскому времени, Петросян выйдет на лед 20‑й по счету.