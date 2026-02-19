Навроцкий подписал закон о прекращении помощи украинским беженцам

Президент Польши Кароль Навроцкий подписал закон, которым остановил предоставление специального статуса и льгот для беженцев с Украины. Об этом в четверг, 19 февраля, сообщил пресс-секретарь лидера страны Рафал Леськевич.
— 19 февраля 2026 года президент Польши Кароль Навроцкий подписал закон от 23 января 2026 года об отмене положений закона о помощи гражданам Украины в связи с вооруженным конфликтом на территории этого государства, — написал представитель Навроцкого на своей странице в соцсети X.
Согласно подписанному польским президентом документу, правительство страны лишит украинских граждан доступа к бесплатной медицине и льготам на оплату жилья. Исключением станут военнослужащие Вооруженных сил Украины, которые проходят лечение на территории республики.
27 января украинский депутат Сергей Нагорняк сообщил, что за последние шесть месяц свыше 500 тысяч молодых людей возрастом до 22 лет покинули Украину после снятия запрета на выезд. Парламентарий отметил, что в Польше сейчас столько украинцев, что Киев и Варшава «отличаются только отсутствием света и тепла».