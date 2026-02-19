Навроцкий подписал закон о прекращении помощи украинским беженцам

27 января украинский депутат Сергей Нагорняк сообщил, что за последние шесть месяц свыше 500 тысяч молодых людей возрастом до 22 лет покинули Украину после снятия запрета на выезд. Парламентарий отметил, что в Польше сейчас столько украинцев, что Киев и Варшава «отличаются только отсутствием света и тепла».