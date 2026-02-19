Аналитик Целиков: Автомобили в России оказались в пятерке самых дорогих в мире

С 2022 по 2026 год средняя цена нового легкового автомобиля в России увеличилась на 46 процентов. Четыре года назад россияне в среднем тратили 2,4 миллиона рублей на покупку машины, однако сейчас эта сумма составляет 3,5 миллиона. Об этом сообщил аналитик Сергей Целиков.