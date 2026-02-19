Аналитик Целиков: Автомобили в России оказались в пятерке самых дорогих в мире

С 2022 по 2026 год средняя цена нового легкового автомобиля в России увеличилась на 46 процентов. Четыре года назад россияне в среднем тратили 2,4 миллиона рублей на покупку машины, однако сейчас эта сумма составляет 3,5 миллиона. Об этом сообщил аналитик Сергей Целиков.
Эксперт отметил, что рост цен на новые авто в России значительно опередил многие мировые показатели. Таким образом, автомобили в России заняли пятое место в рейтинге самых дорогих. По его словам, средняя стоимость автомобилей превысила 45 тысяч долларов по текущему курсу.
— Сравнивая этот показатель с другими странами, видно, что автомобили в России становятся одними из самых дорогих в мире, — написал он в своем Telegram-канале.
Эксперты ГК «АвтоСпецЦентр» рассказали, какую машину выбрать начинающим водителям. По их словам, новичкам-автомобилистам лучше остановить выбор на новом автомобиле китайского производства.
Ранее Telegram-канал Shot сообщил, что десятки китайских автобрендов рассматривают возможность ухода с российского рынка на фоне усиления конкуренции и роста утилизационного сбора. В числе возможных кандидатов называют Kaiyi, BAIC, SWM, Dongfeng, Jetta, Bestune, Wey, Rox, Oting и VGV.