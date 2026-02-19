Появились кадры работы экипажа Ка-52М, уничтожившего 25 БПЛА ВСУ

В военных Telegram-каналах опубликованы кадры объективного контроля боевой работы экипажа Ка-52М, уничтожившего 25 беспилотников противника за два вылета.
Согласно информации профильных ресурсов, российские ударные вертолеты «Аллигатор» получили новейшие 30-мм боеприпасы с дистанционным подрывом, специально разработанные для борьбы с украинскими дронами-камикадзе.
В ходе первого боевого вылета экипаж ликвидировал 14 БПЛА, а во втором сбил еще 11 целей. Итоговым результатом работы одного вертолета стало уничтожение 25 аппаратов в течение двух миссий.
Ранее сообщалось, что в Липецкой области вертолет Ка-52 «Аллигатор» настиг дрон ВСУ.