Ричмонд
+11°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Взрослая макака напала на брошенного мамой детёныша в японском зоопарке

Трогательная и одновременно тревожная история развернулась в зоопарке Итикавы в Японии. Полугодовалого малыша по кличке Панч избила взрослая обезьяна в общем вольере. Она напала на него в тот момент, когда детёныш спокойно сидел и ел.

Источник: Life.ru

Панч спасся от нападения и убежал к плюшевой маме. Видео © Х / tate_gf.

Макака схватила Панча и начала таскать по земле. Малыш сумел вырваться и сразу же побежал к своему единственному утешению — плюшевому орангутану, которого сотрудники зоопарка дали ему вместо матери. Обняв игрушку, Панч смог немного успокоиться.

История маленькой обезьяны давно тронула посетителей зоопарка. Родная мать отказалась от него вскоре после рождения, и детёныша выкармливали сотрудники. Тепло матери и чувство безопасности ему заменил мягкий орангутан, с которым он не расстаётся ни на минуту. Когда Панча перевели в общий вольер, он столкнулся с агрессией сородичей, но со временем некоторые обезьяны начали проявлять к нему заботу.

Ранее Life.ru писал, что в Новосибирске с разницей в 12 дней ушли из жизни два манула-старичка, прожившие более 15 лет — почти вдвое дольше, чем в дикой природе. Один из них прославился вирусным видео, где грелся, наступив на собственный хвост.

Все ключевые события дня в одном месте — читайте в разделе «Главные новости» на Life.ru.