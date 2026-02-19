Взрослая макака напала на брошенного мамой детёныша в японском зоопарке

История маленькой обезьяны давно тронула посетителей зоопарка. Родная мать отказалась от него вскоре после рождения, и детёныша выкармливали сотрудники. Тепло матери и чувство безопасности ему заменил мягкий орангутан, с которым он не расстаётся ни на минуту. Когда Панча перевели в общий вольер, он столкнулся с агрессией сородичей, но со временем некоторые обезьяны начали проявлять к нему заботу.