Эксперт Кошелева дала рекомендации по организации семейного отдыха с детьми

По ее словам, планирование маршрута и темпа путешествия должно соотноситься с возрастом ребенка. С малышами до трех лет лучше выбирать непродолжительные перелеты до трех часов или поездки на поезде и автомобиле с частыми остановками. Важно заранее узнать об условиях в отеле, чтобы минимизировать бытовые сложности. Детям постарше требуется чередование экскурсий и активностей со спокойными днями, а при авиаперелетах полезно выбирать рейсы, совпадающие со временем сна.