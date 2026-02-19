Эксперт Кошелева дала рекомендации по организации семейного отдыха с детьми

Почти половина россиян планируют отправиться в путешествие в 2026 году, причем большинство выбирают семейный отдых, однако каждая пятая поездка сопровождается непредвиденными сложностями. О том, как подготовиться к поездке с детьми и избежать стресса, в интервью радио Sputnik рассказала эксперт Елена Кошелева.
По ее словам, планирование маршрута и темпа путешествия должно соотноситься с возрастом ребенка. С малышами до трех лет лучше выбирать непродолжительные перелеты до трех часов или поездки на поезде и автомобиле с частыми остановками. Важно заранее узнать об условиях в отеле, чтобы минимизировать бытовые сложности. Детям постарше требуется чередование экскурсий и активностей со спокойными днями, а при авиаперелетах полезно выбирать рейсы, совпадающие со временем сна.
Кошелева также напомнила о необходимости проверить документы: свидетельство о рождении или паспорт ребенка, а для зарубежных поездок — загранпаспорта, визы и согласие на выезд. Особое внимание она уделила медицинской страховке, которая помогает избежать серьезных расходов на лечение за границей.
В дорожную аптечку эксперт рекомендует положить жаропонижающие, обезболивающие, средства от расстройства желудка, антисептики, пластыри, лекарства от укачивания и препараты, назначенные врачом. Зимой стоит добавить средства от сухости кожи, а в горах — солнцезащитный крем.
Во время поездки детям необходимы движение и смена обстановки. В автомобиле важны остановки каждые два-три часа и правильно подобранное автокресло. В поездах и самолетах помогут аудиосказки, книги с наклейками и компактные игры, а также запас воды, перекусов и сменной одежды.
