Осиротевший макак Панти подвергся нападению взрослой обезьяны: детеныш забился в угол в обнимку с плюшевой игрушкой

В японском городе Итикава разворачивается драма с участием осиротевшего детеныша макака по кличке Панти (некоторые СМИ называют его «Панч». — Прим.ред.). В социальных сетях активно распространяются кадры, на которых видно, как взрослый сородич нападает на малыша, который накануне лишился матери и стал звездой интернета.
На опубликованных в соцсети X кадрах из вольера видно, как крупная особь хватает мирно сидящего Панти и несколько раз протаскивает его по земле. Испуганный детеныш вырывается и убегает в угол вольера, где в поисках защиты и утешения хватает в объятия свою единственную «подругу» — плюшевую игрушку орангутанга.
Пользователи Сети массово выражают тревогу за судьбу малыша. Один из подписчиков написал, что был настолько потрясен увиденным, что не смог подобрать слов. Многие комментаторы признались, что им тяжело наблюдать за травлей Панти, и предложили переселить его в отдельный вольер, чтобы он общался только с людьми, хотя сами называют эту идею эгоистичной по отношению к дикому животному.
Впрочем, часть аудитории видит причину конфликтов в самом вмешательстве человека. Некоторые пользователи считают, что именно подаренная людьми игрушка сделала Панти изгоем в глазах стаи и спровоцировала агрессию со стороны других обезьян.
История Панти, которого бросила родная мать и не принимают сородичи, уже несколько дней держит в напряжении подписчиков страницы зоопарка Итикавы. Ранее сообщалось, что трогательные снимки детеныша, который постоянно сидит в обнимку с плюшевым орангутаном, заменившим ему маму, собирают миллионы просмотров и тысячи репостов.
Ранее KP.RU писал о друго истории с обезьянами — в Индии одна из особей выхватила новорожденную девочку и сбросила ее в глубокий колодец. Ребенка удалось спасти.