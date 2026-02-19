Ричмонд
Россия обошла 70 стран в зачете ОИ-26 благодаря медали Филиппова

Россия поднялась на 25-е место в медальном зачете ОИ-26 после того, как российский ски-альпинист Никита Филиппов завоевал серебряную медаль.

Источник: Аргументы и факты

Россия поднялась на 25-е место в медальном зачете зимних Олимпийских игр 2026 года после того, как российский ски-альпинист Никита Филиппов завоевал серебряную медаль в мужском спринте.

Успех Филиппова позволил России обойти сразу 70 стран в турнирной таблице. В настоящее время у российской сборной на Играх такое же количество наград, как и у Грузии.

В общем медальном зачете лидирует Норвегия (16 золотых, 8 серебряных и 10 бронзовых медалей), на втором месте — Италия, на третьем — США.

Напомним, Никита Филиппов завоевал серебряную медаль в спринтерской гонке на зимних Олимпийских играх 2026 года. Это первая олимпийская награда для спортсменов из РФ на текущих Играх. В финале Филиппов показал результат 2 минуты 35,55 секунды, уступив лишь 1,52 секунды победителю — испанцу Ориолю Кардона Коллю (2 минуты 34,03 секунды).

