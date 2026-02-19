Психолог Куликова рассказала о способах справиться с прокрастинацией

Куликова отметила, что для преодоления прокрастинации можно использовать простые техники: сделать усилие, чтобы запустить работу (сработает эффект незавершенного действия), сосредоточиться на процессе, а не на результате, создать комфортную атмосферу и перестать себя критиковать. Если эпизоды повторяются и мешают работе, это повод обратиться за профессиональной помощью.