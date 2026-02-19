Ричмонд
Психолог Куликова рассказала о способах справиться с прокрастинацией

Психолог Елизавета Куликова для борьбы с прокрастинацией посоветовала сосредоточиться на рабочем процессе, а не на результате.

Источник: Аргументы и факты

Прокрастинация возникает на фоне хронического стресса и перегрузок, а справиться с ней помогают смена фокуса с результата деятельности на процесс и обращение к психологу. Об этом «Российской газете» рассказала клинический психолог, методист лаборатории телепсихологии Пироговского университета Елизавета Куликова.

По словам специалиста, человек в таком состоянии осознает последствия срыва сроков, но не может заставить себя работать из-за психологического барьера. На уровне мозга это сбой системы вознаграждения, вызванный регулярным стрессом, эмоциональным и физическим истощением, а также неумением правильно чередовать труд и отдых.

В группе риска находятся перфекционисты, люди с высокой тревожностью, те, кто болезненно воспринимает чужое мнение и не умеет отказывать.

Куликова отметила, что для преодоления прокрастинации можно использовать простые техники: сделать усилие, чтобы запустить работу (сработает эффект незавершенного действия), сосредоточиться на процессе, а не на результате, создать комфортную атмосферу и перестать себя критиковать. Если эпизоды повторяются и мешают работе, это повод обратиться за профессиональной помощью.

Ранее психолог Лидия Иншина назвала пять шагов для борьбы с прокрастинацией.