Каждый литр под контролем: как работает служба ракетного топлива и горюче-смазочных материалов на СВО

Главный вызов в ходе СВО — тотальная разведка и широкое применение БПЛА. Крупные колонны с ГСМ, которые в прошлом можно было относительно безопасно подвести к линии фронта, сегодня становятся легкой целью. Ответом стали рассредоточение, маскировка и переход к многоэшелонной схеме. В глубоком тылу развернуты защищенные склады, включая заглубленные и подземные. Ближе к фронту запасы разбиваются на мелкие, размещаются в эластичных резервуарах, тщательно маскируются. Доставка на «последней миле» все чаще выполняется малогабаритным транспортом — от багги и квадроциклов до модифицированных внедорожников и мотоциклов. Для особо опасных участков подбираются маршруты с возможностью прикрытия средствами РЭБ и противодроновыми расчетами.