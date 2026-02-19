Каждый литр под контролем: как работает служба ракетного топлива и горюче-смазочных материалов на СВО

Старший лейтенант Марат Чернышов встретился с начальником службы ракетного топлива и горюче-смазочных материалов Управления ресурсного обеспечения Минобороны полковником Леонидом Шапаревым.
Современная служба ГСМ — это сложная система, которая охватывает весь жизненный цикл топлива. Сначала — планирование: расчет потребности для всех видов и родов войск, учет особенностей учений, перемещений, режима боевой работы. Затем — закупка и доставка, учет и отчетность, контроль лимитов. Важнейшее звено — хранение. Часть запасов находится на стационарных объектах, часть — на полевых складах, включая эластичные полимерные резервуары, которые можно развернуть вблизи группировки войск, замаскировать и защитить.
Финальная стадия — заправка техники. От стратегических комплексов до генераторов, обеспечивающих связь и работу полевых штабов.
— Наша задача — чтобы техника не стояла, а работала. И чтобы при этом ни один литр не пропал и не превратился в угрозу пожара или загрязнения, — подчеркивает начальник службы ракетного топлива и горюче-смазочных материалов управления ресурсного обеспечения МО РФ полковник Леонид Шапарев.
Специалист службы ГСМ — это не просто «заведующий складом». Он одновременно отвечает и за технологию, и за безопасность, и за учет.
— Сегодня специалист службы ГСМ — это, по сути, технарь-универсал, который должен одинаково уверенно чувствовать себя и в лаборатории, и за рулем заправщика, и на совещании по планированию материально-технического обеспечения, — отмечает Леонид Шапарев.
Главный вызов в ходе СВО — тотальная разведка и широкое применение БПЛА. Крупные колонны с ГСМ, которые в прошлом можно было относительно безопасно подвести к линии фронта, сегодня становятся легкой целью. Ответом стали рассредоточение, маскировка и переход к многоэшелонной схеме. В глубоком тылу развернуты защищенные склады, включая заглубленные и подземные. Ближе к фронту запасы разбиваются на мелкие, размещаются в эластичных резервуарах, тщательно маскируются. Доставка на «последней миле» все чаще выполняется малогабаритным транспортом — от багги и квадроциклов до модифицированных внедорожников и мотоциклов. Для особо опасных участков подбираются маршруты с возможностью прикрытия средствами РЭБ и противодроновыми расчетами.
ИСТОРИЯ.
История службы началась в середине 1930-х годов, когда механизация Красной армии потребовала создания отдельного органа управления топливным обеспечением. Было образовано Управление по снабжению горючим. А 90 лет назад, 17 февраля 1936 года, приказ Наркома обороны закрепил новую структуру и ее задачи.