Общественник Попов призвал закрыть все дельфинарии в России

Все дельфинарии в России необходимо закрыть, нахождение в них млекопитающих наносит им непоправимый вред. С таким призывом в беседе с интернет-изданием «Абзац» выступил общественный деятель Вадим Попов.
«Давно пора принять решение закрыть все дельфинарии и перестать мучить этих высокоразвитых животных», — сказал он.
По его словам, доказано, что дельфины с их сложной социальной структурой страдают в ограниченном пространстве вне естественной среды. Из-за условий содержания у животных часто возникают инфекции кожи, глаз и дыхательных путей, которые редко встречаются в дикой природе.
Попов подчеркнул, что использование дельфинов для развлечения противоречит этическим нормам и правам животных.
