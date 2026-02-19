Гастроэнтеролог Невес подсказала действенные способы облегчить похмелье

По словам Невес, при похмелье стоит есть рис, картофель, нежирное куриное мясо и рыбу, овощные супы и некислые фрукты. От жареной пищи, ультраобработанных продуктов, сахара и красного мяса лучше отказаться. Принимать пищу следует часто и небольшими порциями. Также важно восстанавливать водный баланс, так как алкоголь вызывает обезвоживание, и высыпаться, поскольку сон помогает организму прийти в норму. Из добавок полезны омега-3 жирные кислоты, магний, цинк, витамины группы В и C.