Синоптик Тишковец: аномальных снегопадов до конца февраля больше не будет

Главный специалист информационного портала «Метеоновости» Татьяна Позднякова рассказала в беседе с RT отметила, что это снегопад установил новый суточный рекорд по количеству осадков. До этого был зафиксирован рекорд 8,9 мм в 1970 году. Сегодня уже выпало больше, после 21:00 будут известны точные цифры, но рекорд уже состоялся.