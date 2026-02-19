Синоптик Тишковец: аномальных снегопадов до конца февраля больше не будет

19 февраля Москву накрыл мощный снежный циклон «Валли», ставший самым интенсивным за всю зиму. За день высота сугробов выросла на 6−7 сантиметров, значительно осложнив жизнь жителям столицы.
Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец ответил, ждать ли повторения снежного коллапса зимой 2026 года.
По словам синоптика, снегопады будут, но заметно менее интенсивными.
— Снегопад будет, но такой силы больше не предвидится. И ледниковый период тоже завершился, — сказал синоптик Газета.ru.
Главный специалист информационного портала «Метеоновости» Татьяна Позднякова рассказала в беседе с RT отметила, что это снегопад установил новый суточный рекорд по количеству осадков. До этого был зафиксирован рекорд 8,9 мм в 1970 году. Сегодня уже выпало больше, после 21:00 будут известны точные цифры, но рекорд уже состоялся.
Резкое ухудшение погодных условий 19 февраля привело к значительным транспортным затруднениям: пробки в городе достигли восьми баллов.
Департамент транспорта Москвы рекомендовал автовладельцам временно воздержаться от поездок на личном транспорте и пользоваться метро. По словам чиновников, это поможет коммунальным службам оперативно устранить последствия циклона.
Снегопад повлиял на авиасообщение. Аэропорт Шереметьево объявил об отмене более 140 направлений. Кроме того, 18 рейсов были задержаны, а 15 не смогли приземлиться в аэропорту. Часть пассажиров была перенаправлена в аэропорт Внуково. А на трассе «Дон» образовалась 20-километровая пробка, пишет Царьград.
Ранее, январь 2026 года официально вошел в историю как самый снежный за последние 203 года. Об этом сообщала Метеорологическая обсерватория МГУ. Количество осадков в столице в два раза превысило месячную норму.
Март 2026 года, по предварительным данным, ожидается теплее климатической нормы. Однако высота сугробов такова, что процесс таяния обещает быть бурным. Это значит, что неизбежны подтопления низменных участков и разлив малых рек, пишет aif.ru.