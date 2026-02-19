Взрослый макак напал на осиротевшего детеныша Панти в зоопарке Итикава

Многие комментаторы отмечают, что им невыносимо видеть, как Панти подвергается агрессии, и предлагают отделить его от сородичей, чтобы он взаимодействовал только с сотрудниками зоопарка. Однако такое решение вызывает споры, и некоторые считают его эгоистичным. Другие пользователи утверждают, что именно вмешательство людей и подаренная игрушка сделали Панти изгоем и стали причиной агрессии со стороны других макак.