Взрослый макак напал на осиротевшего детеныша Панти в зоопарке Итикава

В социальных сетях активно распространяется видео, на котором взрослый макак нападает на своего маленького сородича Панти из зоопарка города Итикава в Японии. Эта трогательная история о детенышe, который остался без материнской заботы, привлекла внимание пользователей, которые массово выражают ему поддержку.
Как ранее сообщали РИА Новости, жизнь Панти, который был брошен матерью и не принят стаей, собирает огромную аудиторию на странице зоопарка в соцсети Х, где его публикации набирают по 3−4 миллиона просмотров и тысячи перепостов. Особое внимание привлекает тот факт, что Панти всегда держится рядом со своей плюшевой игрушкой орангутанга, которая заменяет ему мать.
В четверг пользователи соцсети стали свидетелями шокирующих кадров: взрослый макак хватает мирно сидящего Панти и несколько раз волочит его по земле. Панти в панике убегает к своей игрушке и обнимает её. Один из пользователей выразил свои чувства: «Панти снова обижает большая обезьяна… Я был так потрясен, что не могу подобрать слов».
Многие комментаторы отмечают, что им невыносимо видеть, как Панти подвергается агрессии, и предлагают отделить его от сородичей, чтобы он взаимодействовал только с сотрудниками зоопарка. Однако такое решение вызывает споры, и некоторые считают его эгоистичным. Другие пользователи утверждают, что именно вмешательство людей и подаренная игрушка сделали Панти изгоем и стали причиной агрессии со стороны других макак.