Азербайджан не будет участвовать в финансировании помощи Газе на $7 млрд

Баку не планирует принимать участие в пакете помощи сектору Газа в размере семь миллиардов долларов, заявил помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев.
О данном пакете помощи Газе объявили на первом заседании Совета мира.
«Азербайджан как государство-учредитель поддерживает цели и задачи Совета мира. Однако хотелось бы прояснить один вопрос. В частности, участие Азербайджана в финансовом проекте для Газы на сумму семь миллиардов долларов, объявленном на сегодняшнем заседании Совета мира, не предусмотрено», — написал Гаджиев на своей странице в соцсети X*.
Он отметил, что азербайджанская сторона в будущем может «изучить возможность участия в инвестиционных проектах в секторе Газа через Совет мира».
Напомним, президент Соединённых Штатов Дональд Трамп рассказал, что группа стран, в том числе Азербайджан, предоставила более семи миллиардов долларов в пакет финансовой помощи для восстановления сектора Газа.
Ранее Трамп заявил, что Совет мира, о создании которого объявили США, будет взаимодействовать с Организацией Объединённых Наций по отдельным вопросам.
* Соцсеть заблокирована в РФ по требованию Генпрокуратуры.