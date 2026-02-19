Азербайджан не будет участвовать в финансировании помощи Газе на $7 млрд

«Азербайджан как государство-учредитель поддерживает цели и задачи Совета мира. Однако хотелось бы прояснить один вопрос. В частности, участие Азербайджана в финансовом проекте для Газы на сумму семь миллиардов долларов, объявленном на сегодняшнем заседании Совета мира, не предусмотрено», — написал Гаджиев на своей странице в соцсети X*.