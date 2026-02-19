Ричмонд
Азербайджан не будет участвовать в финансировании помощи Газе на $7 млрд

В Азербайджане опровергли слова президента США Дональда Трампа о том, что страна в числе других предоставила семь миллиардов долларов для сектора Газа.

Источник: Аргументы и факты

Баку не планирует принимать участие в пакете помощи сектору Газа в размере семь миллиардов долларов, заявил помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев.

О данном пакете помощи Газе объявили на первом заседании Совета мира.

«Азербайджан как государство-учредитель поддерживает цели и задачи Совета мира. Однако хотелось бы прояснить один вопрос. В частности, участие Азербайджана в финансовом проекте для Газы на сумму семь миллиардов долларов, объявленном на сегодняшнем заседании Совета мира, не предусмотрено», — написал Гаджиев на своей странице в соцсети X*.

Он отметил, что азербайджанская сторона в будущем может «изучить возможность участия в инвестиционных проектах в секторе Газа через Совет мира».

Напомним, президент Соединённых Штатов Дональд Трамп рассказал, что группа стран, в том числе Азербайджан, предоставила более семи миллиардов долларов в пакет финансовой помощи для восстановления сектора Газа.

Ранее Трамп заявил, что Совет мира, о создании которого объявили США, будет взаимодействовать с Организацией Объединённых Наций по отдельным вопросам.

* Соцсеть заблокирована в РФ по требованию Генпрокуратуры.

