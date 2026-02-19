Ричмонд
Синоптик: вслед за циклоном «Валли» на Москву обрушится новая непогода

Синоптик Поповнин: после циклона «Валли» в Москве разыграется штормовой ветер.

Источник: Комсомольская правда

Сильный снегопад, обрушившийся на Москву 19 февраля, еще не успел толком завершиться, как синоптики предупредили о новой погодной угрозе.

Синоптик Никита Поповнин сообщил, что уже 20 февраля в Москве ожидается сильный ветер. Скорость порывов будет достигать 17 метров в секунду.

— Порывы ветра могут достигать 15−17 метров в секунду, это больше чем 50 километров в час, — уточнил Поповнин в беседе с NEWS.ru.

Синоптик отметил, что такая погода сохранится до конца недели: будет небольшой снег и сильный ветер. Но за счет влажности не будет чувствоваться сильный мороз. Ощутимая температура воздуха будет казаться ниже реальной на 3−8 градусов из-за повышенной влажности.

Вместе с тем значительных морозов в ближайшие дни не прогнозируется: 20 февраля воздух прогреется до минус 5−7 градусов, в выходные потеплеет до минус 3−6, а к середине следующей недели возможен переход температуры к нулю.