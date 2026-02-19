Синоптик: вслед за циклоном «Валли» на Москву обрушится новая непогода

Синоптик отметил, что такая погода сохранится до конца недели: будет небольшой снег и сильный ветер. Но за счет влажности не будет чувствоваться сильный мороз. Ощутимая температура воздуха будет казаться ниже реальной на 3−8 градусов из-за повышенной влажности.