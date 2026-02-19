Терапевт Григорьева: нахождение в парной дольше 10 минут вредит здоровью

Врач-терапевт Светлана Григорьева рассказала, принесет ли баня пользу организму в зимнее время. По ее словам, зимняя баня полезна только при строгой умеренности: 2−3 коротких захода способны мобилизовать иммунитет, положительно воздействовать на кровеносное русло, но многочасовое пребывание в парилке и употребление алкоголя несут риски. Григорьева отметила, что баня в морозные дни действительно помогает согреться, но только при умеренном подходе.
— Не стоит сидеть в бане полтора, два, три часа — я знаю таких любителей, но это не есть хорошо. И уж тем более не стоит сопровождать баню алкоголем — это серьезный удар по сердечно-сосудистой системе, — предупредила терапевт в беседе с РИАМО.
Посещение бани раз в 1−2 недели скажется благотворно, но важно следить за частотой походов в парную. Для эффективного укрепления организма достаточно делать 2−3 захода по 10 минут.
Старший преподаватель кафедры фундаментальных медицинских дисциплин Государственного университета просвещения Александр Калюжин предупредил, что охлаждаться в бассейне или сугробе после бани опасно для здоровья из-за напряженной работы сердечно-сосудистой системы.
— Резкий переход от высокой температуры к холоду вызывает мгновенный спазм сосудов. В результате возрастает нагрузка на сердце, возможны резкие скачки давления, нарушения сердечного ритма, головокружение и потеря сознания, — сказал он «Газета.Ru».
