Суд заочно приговорил к пожизненному сроку оператора БПЛА СБУ

Суд признал его виновным в совершении теракта, повлекшего ущерб Минобороны РФ на сумму более 2 миллиардов рублей.
Согласно материалам дела, в июне 2025 года оператор БПЛА выполнял разведывательный полёт над Брянской областью, передавая координаты дислокации российских военных и техники для последующих ракетных ударов. Удары причинили значительный урон личному составу и имуществу одной из воинских частей.
Первые шесть лет осуждённый проведёт в тюрьме, остальной срок — в колонии особого режима. Также удовлетворён гражданский иск Минобороны на сумму ущерба.
