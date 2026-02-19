Ричмонд
Суд заочно приговорил к пожизненному сроку оператора БПЛА СБУ

Второй Западный окружной военный суд заочно приговорил к пожизненному заключению украинского оператора БПЛА, военнослужащего центра спецопераций «Альфа» СБУ.

Второй Западный окружной военный суд заочно приговорил к пожизненному заключению украинского оператора БПЛА, военнослужащего центра спецопераций «Альфа» СБУ. Об этом сообщает РИА Новости.

Суд признал его виновным в совершении теракта, повлекшего ущерб Минобороны РФ на сумму более 2 миллиардов рублей.

Согласно материалам дела, в июне 2025 года оператор БПЛА выполнял разведывательный полёт над Брянской областью, передавая координаты дислокации российских военных и техники для последующих ракетных ударов. Удары причинили значительный урон личному составу и имуществу одной из воинских частей.

Первые шесть лет осуждённый проведёт в тюрьме, остальной срок — в колонии особого режима. Также удовлетворён гражданский иск Минобороны на сумму ущерба.

Ранее сообщалось, что подпольная организация обвинила украинских волонтёров, участвующих в эвакуации жителей из прибрежных районов Херсона, в передаче данных о мужчинах сотрудникам военкоматов (ТЦК).

