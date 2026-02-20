Что можно и нельзя делать в день святого Луки 20 февраля на Могущницу

Православная церковь 20 февраля вспоминает греческого монаха Луку Елладского. В народе празднуют день святого Луки. Но есть еще одно название — Могущница. Оно появилось от названия растения лапчатка, которое было целебным.
Что нельзя делать 20 февраля.
Не следует на указанную дату планировать свадьбы. Предки верили, что день не подходит для создания семьи. Нельзя совершать дорогие покупки. Кроме того, не рекомендуется планировать важные дела. Считается, что они обернутся неудачей.
Что можно делать 20 февраля.
По традиции, 20 февраля готовили или пироги, или пирожки с луком. Ими, как правило, угощали нищих.
Согласно приметам, красное Солнце на закате предсказывает похолодание и прохладное лето. В том случае, если облака плывут высоко по небу, то ждали потепления.
Тем временем Минтруда раскрыло, кому снизили пенсионный возраст на пять лет в Беларуси.
Ранее метрополитен Минска сказал, можно ли пройти к банкомату на станции без оплаты проезда.
Кроме того, белоруска Арина Соболенко рассмешила своими детскими фото из Минска: «Мало что изменилось».