Народный календарь. Зачем шуршать купюрами на Прохора Весновея, 23 февраля

Православные 23 февраля чтут память монаха Печерского монастыря Прохора Лебедника и священномученика Харлампия. В народе эту дату прозвали Прохор Весновей. Считалось, что в этот день зима постепенно уступает весне и сходит на нет.

Православные 23 февраля чтут память монаха Печерского монастыря Прохора Лебедника и священномученика Харлампия. В народе эту дату прозвали Прохор Весновей. Считалось, что в этот день зима постепенно уступает весне и сходит на нет.

В старину верили, что 23 февраля нельзя есть рыбу и любые морепродукты, так как это может привести к тяжелым заболеваниям. Также люди старались посвящать этот день отдыху, семье, друзьям и походу в храм.

Согласно народной примете, если на Прохора Весновея пошуршать в кармане или в руках бумажными купюрами, то это приведет к прибыли.

Приметы погоды:

Яркий месяц на небе — к грозе.

Лошадь на земле спит — к потеплению.

Если вороны чистят перья, то будет снегопад.

Морозный день сулит раннюю весну и оттепель.

Именины отмечают: Татьяна, Прохор, Карп, Аркадий, Василий, Геннадий, Валентина, Анна, Галина, Герман, Григорий, Иван, Порфирий.