Названы три дорогих, но бесполезных процедуры в кабинете стоматолога

Стоматолог-имплантолог, кандидат медицинских наук Игорь Кузьмин озвучил перечень процедур, которые абсолютно бессмысленны при лечении зубов и уходе за полостью рта. Более того, некоторые из них потенциально опасны для пациентов.
Первая процедура: раннее удаление здоровых зубов мудрости. Многие пациенты считают такую операцию профилактической мерой, но стоматолог настаивает, что подобная практика необоснованна.
— Если зуб прорезался полностью, стоит ровно, доступен в жевании, доступен для гигиены и не вызывает боли или воспаления, то с медицинской точки зрения он ничем не отличается от любого другого зуба, — говорит врач Lenta.ru.
Удаление зуба — это полноценная хирургическая операция, несущая риски осложнений, таких как воспаление лунки, длительное восстановление тканей и повреждение нервов.
Вторая процедура: метод герметизации фиссур, применяемый некоторыми клиниками у взрослых пациентов. Хотя данная процедура действительно полезна детям, у взрослого человека с крепкими зубами дополнительная защита становится излишней тратой ресурсов пациента.
Третья процедура: популярные физиотерапевтические методики. Согласно его заключению, стоимость курса физиопроцедур не оправдывается реальной пользой для организма. Скорость восстановления после стоматологических операций остается неизменной вне зависимости от прохождения дополнительного лечения.
Ранее, депутаты Госдумы выступили с инициативой расширить базовый перечень бесплатных стоматологических услуг по полису ОМС для детей. Они предложили внести ежегодную профессиональную гигиену полости рта в базовый пакет бесплатных услуг, пишет ОТР.
Стоматологи так же предупреждают, что причины ночного бруксизма у детей могут быть связаны с эмоциональной перегрузкой. Игнорировать скрежет зубами нельзя.
Это может быть связано с изменениями в распорядке дня, учебной нагрузкой или даже переутомлением. Родителям важно проявить внимание, а не игнорировать симптом, — отметила в беседе с 360.ru заведующая отделением медицинской реабилитации, невролог Марина Шведова.
Кстати, зубная щетка может быть причиной частых простуд из-за размножения патогенов. Она является местом, благоприятным для размножения патогенных организмов, особенно в периоды, когда человек страдает от простудных заболеваний, диареи или инфекций полости рта, пишет Царьград.