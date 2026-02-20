«Я надеюсь, что однажды случится возрождение “Дозоров”

— Традиционно скажу, что это не ответ Marvel, нас никто ни о чем не спрашивал. Это проект, построенный на базе литературы, а не комиксов. Пока всё стоит на стадии сценарной проработки. Я сделал свою версию сценария, но, как вы понимаете, кино — это коллективный труд. Присоединилось множество креативных людей, которые вносят в проект всё, на что способны, и даже намного больше. Искренне желаю успеха всем, кто связан с проектом, и надеюсь на их профессионализм. Если потребуется, то в любой момент с удовольствием продолжу работу.