В Москве прошла встреча Патриарха Кирилла с режиссером Эмиром Кустурицей

19 февраля в Патриаршей и Синодальной резиденции в Даниловом монастыре в Москве прошла встреча Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла со знаменитым сербским кинорежиссером Эмиром Кустурицей, который дважды становился обладателем премии Каннского кинофестиваля «Золотая пальмовая ветвь».
Как сообщает пресс-служба Патриарха Московского и всея Руси, в ходе беседы Эмир Кустурица рассказал Его Святейшеству о своих новых проектах.
Во встрече принял участие председатель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.
Летом прошлого года Эмир Кустурица представил на международном православном форуме в Вологде фильм «Люди Христовы. Наше время» режиссера Йована Марковича. Форум был приурочен к Дню Крещения Руси.
Еще раньше режиссер во время посещения Москвы рассказал, что готовится к съемкам «Преступления и наказания» по роману Достоевского, которые пройдут в России.