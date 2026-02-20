Ричмонд
В Москве прошла встреча Патриарха Кирилла с режиссером Эмиром Кустурицей

В Москве состоялась встреча Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла со знаменитым сербским кинорежиссером Эмиром Кустурицей.

Источник: Аргументы и факты

19 февраля в Патриаршей и Синодальной резиденции в Даниловом монастыре в Москве прошла встреча Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла со знаменитым сербским кинорежиссером Эмиром Кустурицей, который дважды становился обладателем премии Каннского кинофестиваля «Золотая пальмовая ветвь».

Как сообщает пресс-служба Патриарха Московского и всея Руси, в ходе беседы Эмир Кустурица рассказал Его Святейшеству о своих новых проектах.

Во встрече принял участие председатель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.

Летом прошлого года Эмир Кустурица представил на международном православном форуме в Вологде фильм «Люди Христовы. Наше время» режиссера Йована Марковича. Форум был приурочен к Дню Крещения Руси.

Еще раньше режиссер во время посещения Москвы рассказал, что готовится к съемкам «Преступления и наказания» по роману Достоевского, которые пройдут в России.

