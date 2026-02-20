«Банда-команда»: Топалов опубликовал фото со старшими сыновьями от Тодоренко

В отношении Регины Тодоренко может быть возбуждено уголовное дело, если она действительно намеренно добавила аллергику мед в чай и потерпевший напишет заявление. Об этом 12 февраля в беседе с Telegram-каналом «Звездач» заявила адвокат Ольга Власова. По ее словам, сами заявления телеведущей ничего не нарушают, но если вред здоровью все же действительно был нанесен, то уголовное дело может быть возбуждено.