«Банда-команда»: Топалов опубликовал фото со старшими сыновьями от Тодоренко

Певец Влад Топалов опубликовал снимок со старшими сыновьями от телеведущей Регины Тодоренко — Михаилом и Мирославом.

— Банда-команда, — подписал он фото на своей странице в соцсети.

Снимок оценили как поклонники, так и звездные друзья артиста.

— Какие классные парни, — написала ведущая Лаура Джугелия.

Певец Сергей Лазарев оставил три эмоджи в виде сердца.

Напомним, что Тодоренко родила третьего ребенка в сентябре 2025 года в Соединенных Штатах. Сына телеведущая и ее муж назвали Федором.

В отношении Регины Тодоренко может быть возбуждено уголовное дело, если она действительно намеренно добавила аллергику мед в чай и потерпевший напишет заявление. Об этом 12 февраля в беседе с Telegram-каналом «Звездач» заявила адвокат Ольга Власова. По ее словам, сами заявления телеведущей ничего не нарушают, но если вред здоровью все же действительно был нанесен, то уголовное дело может быть возбуждено.