Разбежавшись — прыгнули: «Король и Шут» на фоне Кубы и японских спринтеров

В длинные выходные киноманы получат щедрый подарок: в прокат выходит сразу несколько ярких премьер. Среди них — долгожданный полнометражный фильм о группе «Король и Шут», который уже претендует на место в тройке кассовых лидеров. Не менее интригуют и другие новинки: авторское кино от мэтра Ильдико Эньеди, кубинский экшен «Гуантанамера» с Сергеем Шакуровым, ностальгическое фэнтези Руслана Бальтцера про 1999 год и перевыпуск аниме «Стометровка», признанного одним из лучших в сезоне. «Известия» рассказывают, на какие новинки стоит купить билеты, чтобы увидеть их на большом экране.
«Король и Шут. Навсегда» 18+
Режиссер: Рустам Мосафир.
В ролях: Константин Плотников, Влад Коноплёв, Дарья Мельникова, Илья Хвостиков.
Довольно много людей в мире уверены, что Элвис не умер, а улетел домой — на родную планету. О том, что Цой жив, сейчас на стенах стали писать реже, но кое-кто упорно продолжает это делать. Есть легенда о том, что Джим Моррисон вовсе не умер, а стал отшельником. В качестве доказательства приводят тот факт, что одной из первых на месте трагедии оказалась Аньес Варда, один из главных мистификаторов в истории кинематографа, и уж она-то не упустила бы возможность инсценировать смерть своего друга.
Теперь в этот специфический пантеон официально вошел Михаил Горшенёв, он же Горшок, лидер группы «Король и Шут». Сериал 2023 года закончился намеком на то, что жизнь победила смерть, а в полнометражном фильме эта идея стала отправной точкой для всего сюжета. Мир по ту сторону реальности, сотканный из плодов фантазии музыканта, населенный персонажами его песен, похожий на декорированный под панк-концерт стадион, — вот личная Нарния Горшка. И этой стране угрожает опасность в лице Некроманта, который вот-вот все испортит. Так что Горшок и Князь должны воссоединиться, победить всех и, пожалуй, спеть, потому что ради этого все и задумывалось.
Это главная новинка уикенда, и первые цифры очень обнадеживающие. Хотя с рейтингом 18+ победить «Сказку о царе Салтане» будет непросто. Рецензию на фильм читайте здесь: iz.ru/2045279/dzhuliia-parker/gorshok-i-trepet-film-pro-kultovuyu-pank-gruppu-perenosit-ee-v-skazku
«Молчаливый друг» 18+
Режиссер: Ильдико Эньеди.
В ролях: Тони Люн Чу-Вай, Леа Сейду, Луна Ведлер, Энцо Брумм.
Самая эстетская новинка уикенда — хит прошлогоднего Венецианского кинофестиваля «Молчаливый друг». Его сняла Ильдико Эньеди, венгерский режиссер, лауреат крупнейших мировых фестивалей, в том числе Берлинале. И второй раз подряд на главную женскую роль она позвала Лею Сейду — в прошлый раз это была картина «История моей жены», прочитайте обязательно наше интервью о том фильме, взятое на Каннском кинофестивале 2022 года: iz.ru/1299160/sergei-sychev/mnogie-pytaiutsia-povesit-na-menia-iarlyk-rezhissera-s-zhenskim-vzgliadom
Добавим также, что на главную мужскую роль Эньеди каким-то образом смогла вытащить из Гонконга легендарного Тони Люна Чу-Вая, звезду карваевских шедевров и десятков других знаковых картин. Таким образом, «Молчаливый друг» автоматически вошел в историю как первый европейский проект Тони Люна. Правда, приз в Венеции за этот фильм — награда, носящая имя Марчелло Мастроянни, досталась в итоге молодой актрисе Луне Ведле, с которой Эньеди раньше уже работала.
В фильме переплетаются несколько временных слоев от начала ХХ века до пандемии 2020 года. Стержень действия — древний ботанический сад в Марбурге. Героями картины становятся растения во главе с деревом Гинкго билоба, в титрах, кстати, эти растения перечислены как действующие лица, более ста названий. А темой произведения становится контраст между человеческим обществом, где слишком часто меняются законы, а хаос торжествует над разумом, и природой, в которой есть гармония длиной в миллионы лет. Природой, чьи законы существуют независимо от того, нравятся ли они человеку и отвечают ли его сегодняшним настроениям. Медленное, вдумчивое, тонкое кино, которое лучше смотреть на сеансах с оригинальным звуком и субтитрами.
«Гуантанамера» 16+
Режиссер: Сергей Мокрицкий.
В ролях: Александра Тулинова, Сергей Шакуров, Илья Шляга, Карлос Энрике Альмиранте, Тереза Диуро, Влада Ерофеева.
Режиссер «Битвы за Севастополь», «Черновика» и «Первого Оскара» Сергей Мокрицкий представляет новый потенциальный хит. Остросюжетный, про заговоры спецслужб, советское прошлое и, самое главное, про Кубу, где проходили съемки. Практически наш ответ «Заложнице»: дочь нашего спецагента, наивный тревел-блогер, в погоне за трафиком попалась в ловушку на Кубе. Теперь она приманка: ее отец, которого играет Сергей Шакуров, должен отправиться выручать дочь, и на карте судьба всей страны. Причем, похоже, не Кубы, а России.
Что ж, задолго до Лиама Нисона в роли экшен-героя в России был снят «Ворошиловский стрелок», так что сомнений в крутости старшего поколения у нас никаких нет. Трейлер обещает живописные погони по Гаване и много другой яркой кубинской натуры, которую наши кинематографисты умеют показывать блестяще — от шедевра «Я — Куба» до снятых в новейшее время авторских фильмов «Да здравствуют антиподы!», «Родина или смерть» и «Океан».
Одну из ролей в картине сыграла Влада Ерофеева, фотомодель, которая шаг за шагом приближается к большому кино. Актриса успела сыграть в «Аутло», «Молоке птицы», «Психе» и других заметных картинах, но такой большой проект у нее впервые. Вот интервью Влады Ерофеевой «Известиям», вышедшее несколько лет назад: iz.ru/1347221/sergei-sychev/vainshteina-nakazali-slishkom-zhestko-no-rabotat-stalo-legche
«Стометровка», 12+
Режиссер: Кэндзи Иваисава.
В ролях: Тори Мацудзака, Сёта Сомэтани, Дзюн Касама, Коки Утияма, Кэндзиро Цуда.
Перевыпуск в кино тех или иных фильмов — дело привычное, каждую неделю что-то выпускается либо в отреставрированном виде, либо потому что прошло уже много лет после проката и можно попробовать еще раз. Но «Стометровка» — случай, пожалуй, уникальный. Дело в том, что фильм выходил в России совсем недавно, в прошлом ноябре. Но каким-то образом его никто не заметил, было продано около 5 тыс. билетов при пустых залах, а потом фильм как будто исчез.
Историческая справедливость торжествует не так часто, но сейчас у аниме есть шанс. По итогам года «Стометровка» получила медаль «Лучшее спортивное аниме года» от «Фандом Фест», номинирована на «Оскар», его отдельно отметила Японская киноакадемия, а тут еще зимняя Олимпиада резко повысила внимание публики к спорту. Словом, аниме снова на больших экранах, и можно удостовериться лично в виртуозной технике его создателей. Безусловно, ничего более яркого в визуальном отношении в эти выходные мы точно не увидим.
«Дополнительное время» 6+
Режиссер: Руслан Бальтцер.
В ролях: Роман Курцын, Анна Хилькевич, Дмитрий Певцов, Ольга Торощина, Миша Шульц.
Четверть века назад Руслан Бальтцер ворвался в российское кино с отвязной криминальной комедией в стиле Гая Ричи «Даже не думай!». Кино довольно долго держалось в разряде хитов, и даже провал сиквела не сильно повредил его репутации. С тех пор сопоставимых по резонансу фильмов у Бальтцера не было, но имя его все запомнили и следят за его творчеством. Возможно, у новой картины, семейной фантастики «Дополнительное время», есть шанс стать событием как минимум в своей нише детского кино.
Сюжет построен вокруг двух сводных братьев, которые оба занимаются хоккеем, но друг с другом уживаются с трудом. Так случилось, что папа двух спортсменов — гениальный изобретатель, построивший машину времени. На ней ребята случайно улетают в 1999 год, и там их больше всего интересует, как помочь будущей звезде хоккея поверить в себя и не упустить свою карьеру. Если бы эту вариацию на тему «Назад в будущее» Бальтцер снимал во времена «Даже не думай!», было бы жутко хулиганское кино. Зато на новый фильм можно идти с детьми, а это — важнее.