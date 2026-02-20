Разбежавшись — прыгнули: «Король и Шут» на фоне Кубы и японских спринтеров

Сюжет построен вокруг двух сводных братьев, которые оба занимаются хоккеем, но друг с другом уживаются с трудом. Так случилось, что папа двух спортсменов — гениальный изобретатель, построивший машину времени. На ней ребята случайно улетают в 1999 год, и там их больше всего интересует, как помочь будущей звезде хоккея поверить в себя и не упустить свою карьеру. Если бы эту вариацию на тему «Назад в будущее» Бальтцер снимал во времена «Даже не думай!», было бы жутко хулиганское кино. Зато на новый фильм можно идти с детьми, а это — важнее.