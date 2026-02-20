После того как Блиновская попала в больницу, заговорил ее отец

Отец Елены Блиновской Олег Анатольевич рассказал о самочувствии дочери. Ранее появились новости, что блогер попала в больницу с подозрением на воспаление легких. Проблемы возникли после проблем с отоплением женской зоны, блогер простудилась.
Отец Елены рассказал, что новости о дочери узнает из пресс, никаких официальных источников нет. А письма доходят минимум за неделю.
Семья еженедельно передает ей передачи: каши, сухие супы, фрукты и овощи. Елена жалуется, что пища в колонии ее не устраивает.
Свидания разрешены раз в два месяца, они длятся около трех часов, говорить можно через стекло с использованием телефона. А в конце февраля Елена надеется встретиться с сыновьями, если позволит здоровье.
Елена работает на швейном производстве, ее научили шить на машинке. Она не нарушает режим, но ответа по запросам на УДО, а блогер их подавала, пока нет.
— Может быть, случится чудо. С планами на будущее она и сама не определилась. Главное, чтобы отпустили поскорее, а там разберемся, отметил отец Елены в беседе с Super.ru.