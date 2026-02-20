Ричмонд
После того как Блиновская попала в больницу, заговорил ее отец

Отец Блиновской: в феврале хочет встретиться с сыновьями, если позволит здоровье.

Источник: Комсомольская правда

Отец Елены Блиновской Олег Анатольевич рассказал о самочувствии дочери. Ранее появились новости, что блогер попала в больницу с подозрением на воспаление легких. Проблемы возникли после проблем с отоплением женской зоны, блогер простудилась.

Отец Елены рассказал, что новости о дочери узнает из пресс, никаких официальных источников нет. А письма доходят минимум за неделю.

Семья еженедельно передает ей передачи: каши, сухие супы, фрукты и овощи. Елена жалуется, что пища в колонии ее не устраивает.

Свидания разрешены раз в два месяца, они длятся около трех часов, говорить можно через стекло с использованием телефона. А в конце февраля Елена надеется встретиться с сыновьями, если позволит здоровье.

Елена работает на швейном производстве, ее научили шить на машинке. Она не нарушает режим, но ответа по запросам на УДО, а блогер их подавала, пока нет.

— Может быть, случится чудо. С планами на будущее она и сама не определилась. Главное, чтобы отпустили поскорее, а там разберемся, отметил отец Елены в беседе с Super.ru.

Елена Блиновская: биография, карьера и арест «феи желаний»
«Королева марафонов» и «спикер желаний» — так называют Елену Блиновскую, создательницу тренингов о том, как правильно мечтать. Рассказываем о детстве блогера, как она пришла к успеху и за что ее арестовали.
