Трамп заявил, что на заключение сделки с Ираном отводит максимум 15 дней

Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп заявил, что он отводит «максимум 15 дней» на достижение соглашения с Ираном.
«Мы заключим сделку или добьёмся сделки тем или иным образом. Десять дней были бы достаточным временем. Десять-15 дней — это фактически максимум», — сказал он в ходе общения с журналистами на борту своего самолёта.
Трамп отправился с рабочей поездкой в штат Джорджия.
Напомним, выступая в Вашингтоне на первом заседании Совета мира, созданного по инициативе США, Трамп заявил, что американская сторона и Иран могут заключить сделку в течение десяти дней.
Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи подчеркнул, что если Соединённые Штаты развяжут войну, она в этот раз охватит весь регион. В Иране рассказали, что Тегеран готов к переговорам, однако их следует осуществлять без угроз и запугивания.
Ранее сообщалось, что армию Израиля привели в состояние повышенной боевой готовности из-за возможных ударов американской стороны по территории Ирана.
Также стало известно, что армия США готова к ударам по Ирану с субботы, Соединённые Штаты стягивают на Ближний Восток максимум авиации со времён войны в Ираке.