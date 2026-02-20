Ричмонд
+9°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамп заявил, что на заключение сделки с Ираном отводит максимум 15 дней

Трамп заявил, что отводит «максимум 15 дней» на достижение сделки с Ираном, по данным СМИ, американские военные готовы к ударам по иранской территории.

Источник: Аргументы и факты

Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп заявил, что он отводит «максимум 15 дней» на достижение соглашения с Ираном.

«Мы заключим сделку или добьёмся сделки тем или иным образом. Десять дней были бы достаточным временем. Десять-15 дней — это фактически максимум», — сказал он в ходе общения с журналистами на борту своего самолёта.

Трамп отправился с рабочей поездкой в штат Джорджия.

Напомним, выступая в Вашингтоне на первом заседании Совета мира, созданного по инициативе США, Трамп заявил, что американская сторона и Иран могут заключить сделку в течение десяти дней.

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи подчеркнул, что если Соединённые Штаты развяжут войну, она в этот раз охватит весь регион. В Иране рассказали, что Тегеран готов к переговорам, однако их следует осуществлять без угроз и запугивания.

Ранее сообщалось, что армию Израиля привели в состояние повышенной боевой готовности из-за возможных ударов американской стороны по территории Ирана.

Также стало известно, что армия США готова к ударам по Ирану с субботы, Соединённые Штаты стягивают на Ближний Восток максимум авиации со времён войны в Ираке.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше