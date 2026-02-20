Ричмонд
Генерал Рудской: ВСУ с начала спецоперации потеряли более 1,5 миллиона человек

Потери украинской армии в живой силе с начала спецоперации составили более 1,5 миллиона бойцов. Об этом в четверг, 19 февраля, сообщил начальник Главного оперативного управления Генерального штаба — первый заместитель начальника Генерального штаба ВС России генерал-полковник Сергей Рудской.

— Всего с начала СВО потери украинских войск превысили 1,5 миллиона человек. Их потери в 2025 году составили в живой силе свыше 520 тысяч военных, — рассказал он в интервью газете «Красная звезда».

Также генерал сообщил, что количество ежемесячно мобилизуемых на Украине в среднем уменьшилось почти вдвое.

Таким образом, формируется устойчивая тенденция к снижению численности ВСУ и, как следствие, к ограничению их возможностей по сопротивлению группировкам российской армии, заявил Рудской.

Вооруженные силы РФ нанесли удар по объектам энергетической инфраструктуры, которые использовались в интересах украинской армии. Об этом 19 февраля сообщили в Минобороны. Операция проводилась с применением оперативно-тактической авиации, ударных беспилотников, ракетных войск и артиллерии группировок войск.