Американские хоккеистки обыграли Канаду и выиграли Олимпиаду в третий раз в истории

Ранее Life.ru писал, что мужская сборная Канады по хоккею пробилась в полуфинал олимпийского турнира, где сыграет с Финляндией. В четвертьфинальном матче, прошедшем в Милане, они обыграли команду Чехии в овертайме — 4:3. Также в ½ пробилась сборная Словакии, их соперником станет команда США.