В Госдуме предложили установить камеры видеонаблюдения на детских площадках

МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Депутаты Госдумы от фракции «Новые люди» во главе с вице-спикером ГД Владиславом Даванковым предложили установить камеры видеонаблюдения на детских площадках при реализации программ по оборудованию дворов системами видеонаблюдения.
Соответствующее обращение на имя главы Минстроя РФ Ирека Файзуллина имеется в распоряжении РИА Новости.
«Представляется целесообразным рассмотреть возможность нормативного закрепления приоритетной установки камер видеонаблюдения на детских площадках при реализации муниципальных и региональных программ по оборудованию дворовых территорий системами видеонаблюдения», — говорится в обращении.
По мнению авторов инициативы, ее реализация позволит повысить безопасность детей во дворах, усилить профилактику правонарушений и актов вандализма, а также повысить доверие граждан к программам видеонаблюдения как к инструменту защиты их прав.