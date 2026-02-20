Ричмонд
В Госдуме предложили установить камеры видеонаблюдения на детских площадках

Даванков предложил установить камеры видеонаблюдения на детских площадках.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Депутаты Госдумы от фракции «Новые люди» во главе с вице-спикером ГД Владиславом Даванковым предложили установить камеры видеонаблюдения на детских площадках при реализации программ по оборудованию дворов системами видеонаблюдения.

Соответствующее обращение на имя главы Минстроя РФ Ирека Файзуллина имеется в распоряжении РИА Новости.

«Представляется целесообразным рассмотреть возможность нормативного закрепления приоритетной установки камер видеонаблюдения на детских площадках при реализации муниципальных и региональных программ по оборудованию дворовых территорий системами видеонаблюдения», — говорится в обращении.

По мнению авторов инициативы, ее реализация позволит повысить безопасность детей во дворах, усилить профилактику правонарушений и актов вандализма, а также повысить доверие граждан к программам видеонаблюдения как к инструменту защиты их прав.